Обвиняемые в убийстве антифашиста Сутуги не явились в суд

Трое из четырёх обвиняемых в убийстве антифашиста Алексея Сутуги не явились на заседание суда, ​сообщила "Новой газете" адвокат семьи погибшего Светлана Сидоркина.

Обвиняемые в убийстве были отпущены из СИЗО в конце мая, содержание под стражей им заменили на подписку о невыезде. Несмотря на это, адвокаты подсудимых заявили в суде, что их подзащитные в данный момент находятся не в Москве и не смогли вернуться за один день. По информации Сидоркиной, трое обвиняемых находятся в Чечне.

Инцидент, из-за которого 33-летний Алексей Сутуга по прозвищу Сократ, один из самых известных в России участников антифа-движения, получил несовместимые с жизнью травмы, произошёл в ночь на 23 августа 2020 года. По словам знакомых Сократа, компания, в которой он находился, повздорила с сотрудниками продуктового магазина в центре Москвы. Спустя какое-то время, когда казалось, что инцидент исчерпан, знакомые сотрудников догнали компанию на улице, Сутугу повалили на землю и начали избивать. В итоге антифашист был госпитализирован c ушибом головного мозга тяжёлой степени и переломами теменной и височной костей. В больнице он впал в кому, у него начался отёк мозга. Сутуге пришлось делать трепанацию черепа. 1 сентября он скончался, не приходя в сознание.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала четырёх уроженцев Северного Кавказа. Пришедшего в четверг в суд Ахмеда Гулоева обвиняют в причинении смерти по неосторожности, остальных предполагаемых участников убийства – Сайхана Адаева, Ибрагима Балиева и Аслахана Садаева – в нанесении тяжкого вреда здоровью группой лиц. На момент совершения преступления младшему из обвиняемых было 18 лет, старшему - 27.