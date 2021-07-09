"Был тренером, стал чиновником". Соцсети об увольнении Черчесова

Болельщики прощаются с человеком, которого было принято винить если не во всех, то во многих бедах российской футбольной сборной: о своем увольнении 8 июля объявил тренер Станислав Черчесов.

Михаил Виноградов

Черчесов всё.

Третья российская беда - футбол - снова осталась без виновника и символа безнадежности

Многие отмечают это событие как праздник.

На чемпионате Европы по футболу, который завершится в воскресенье 11 июля финальным поединком Англии и Италии, сборная России не смогла выйти из группы, проиграв Бельгии, Финляндии и Дании. Сборная Украины между тем вышла в четвертьфинал, что причинило российским болельщикам дополнительные страдания.

Иннокентий Буковский

Спасибо сборной Украины за увольнение Черчесова.

Последней каплей, по мнению комментаторов, стала пресс-конференция, на которой Черчесов отказался считать свою работу неудовлетворительной, выступив в привычном стиле российских чиновников.

Егор Галенко

Вчерашняя пресс-коференция Станислава Черчесова была мастер-классом "Как ни в коем случае нельзя давать пресски". Просто глава в учебнике для любого пиарщика.



До неё особых надежд, что Черчесова уволят после провала нашей сборной на Евро-2021, не было. Но уже сегодня утром журналист Василий Уткин заявляет главному спортивному медиа страны sports.ru: "Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию".

Анатолий Несмиян

История с оценкой результатов работы тренера сборной России по футболу Черчесова выглядит буквально зеркалом всей государственной машины России. Черчесов заявил, что в корне не согласен с негативной оценкой работы его как тренера. «Да, результат негативный, но работали не покладая рук и эту работу как отрицательную, оценивать нельзя»



Работа и результат — это разные, по мнению Черчесова, вещи. По сути, это убеждение можно экстраполировать на всю вертикаль — с самого-самого верха. Неважно, что страна валится в пропасть, что три четверти населения даже по российских нормативным документам относятся к бедным и нищим. Какая разница, если президент гребет, как раб на галере. Раз так — то никаких претензий ни к нему, ни к вертикали. Подчиненным — медали, звания и фантастические зарплаты, президенту — поправочки в конституцию про «обнуление». Награды нашли героев. Всех и каждого.



А что результат — говно, то это так, побочное неудобство. И вообще, вы видите, что в мире творится? А цены-то как растут на всё! К нам-то какие претензии?

Дабл Ять

Странно, что Черчесова уволили.



Столько аргументов в его пользу:



1. Он не может всё и сразу сделать

2. Если не он, то кто?

3. Ему мешают

4. Он не знает всей правды

5. Вдруг новый хуже будет

6. Нет Черчесова - нет сборной

7. Надо ещё потерпеть.

Другие вспоминают, как Черчесова носили на руках, когда на чемпионате мира в 2018 году он вывел российскую сборную в четвертьфинал.

Кирилл Шулика

Как оценить работу Черчесова? Из россиян - самый успешный тренер сборной. Хотите вы этого или нет, но футбол оценивается по результату. Лучший результат в истории - бронза ЕВРО-2008 у Хиддинка. Второй результат - четвертьфинал Чемпионата мира у Черчесова. Все остальное про то, что плохо общается с прессой, грубый и т.д., это все в пользу бедных и результаты не перечеркивает. То есть совершенно очевидно, что Черчесов работал со сборной лучше Романцева и даже Дика Адвоката. Кроме того, он работал с 2016 года, такое долгожительство на расстрельной должности тренера сборной России уникальное достижение. Откровенно говоря, я не понимаю, как люди соглашаются в принципе работать в этой должности, ничего худшего на рынке труда не существует. Хотя бы потому, что игру сборной оценивают не с точки зрения футбола, а с точки зрения патриотизма. Причем, так оценивают все - от болельщиков и журналистов до президента.

На место Черчесова кого только не предлагают.

Есть и кандидатуры, которые обсуждаются всерьез. Одним из основных претендентов на пост "Чемпионат" называет бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лёва. Изучается и кандидатура главного тренера молодёжной сборной Германии Штефана Кунца.

Алексей Леснянский

Черчесов уволен. На пост главного тренера рассматриваются несколько иностранцев. В том числе два оч. крутых немца: Лёв и Кунтц. Хочу видеть одного из них во главе сборной. У обоих хватит мужества сказать любому: «Я профи. Никто не суётся. Отберу лучших, установлю железную дисциплину и заставлю умирать на поле, как это умели делать страшно правые и бесконечно виноватые 75 лет назад».

Станислав Белковский

Мы остаёмся при своём мнении: оптимальный новый главный тренер РФ-сборной по футболу - Сергей Семак. Но если уж брать немца - а в этом есть логика, учитывая современные успехи германской тренерской школы - то, конечно, не Йоахима Лёва, а Юппа Хайнкеса. Родившегося, напомним, в святой для всех нас день - 9 мая 1945.

Многие комментаторы, впрочем, не уверены, что новый тренер совершит чудо.

Андрей Волна

Спасибо, что вышли на чемпионат! Непопулярное. Об этом скажу.

Как у болельщика с …. ой…, почти пятидесятилетним стажем, у меня нет «футбольных» претензий к Станиславу Черчесову. К тренеру нашей сборной. К тренеру, отправленному в отставку.

Объективно пытаюсь смотреть. Кто у нас «тянет» на звёзд европейского уровня? Никто.

На крутых парней, что не звёзды, но явно выше среднего уровня?

Есть такие.

Марио Фернандес, Антон Дзюба (он классный пробивной и одновременно думающий форвард. Таких мало теперь. Гарри Кейн такого же амплуа, например). Ну и мой земляк Саша Головин, конечно. Жирков был, да время его ушло.

Остальные парни ниже среднего.

В тоже самое время эти футболисты - это лучшее, что мы имеем на сегодня.

Ну, вот так.

Были ли на моей памяти тренеры, что из такого «материала» «клепали» много лучше? Да. Были. Валерий Лобановский. Великий советский и украинский тренер. Но как ругали его зачастую, как ругали… Хотя бы за то, что Бессонова «засушил». Да и ещё много за что. Но нет давно великого Валерия. Сидит он, почти покачиваясь (те, что помнят, знают о чем я) памятником у стадиона его имени в Украине, в Киеве.

Второй - это наш прекрасный Гусь! Голландец Гус Хиддинк. Вот уж кто мог! Вот уж кто делал чудеса!

Но. Но.. Но… Покусился наш Гусь на «святое». Решил реорганизовать (вновь образовать) систему детского футбола в России. Равно как его датский коллега, с тех лет начиная, сделал в Дании.

Ошибся Хиддинк. Недооценил коварство чиновничей нашей сволочи. И был отправлен в отставку.

Черчесов же, с точностью до наоборот, попытался из тренера стать чиновником.

С прессой перестал общаться. Зрителей презрел.

Надо сказать, у Станислава Саламовича получилось стать чиновником. Не думаю, что у него был выбор. Система такая.

А вот тренером он быть перестал.

И эта же система с ним расправилась.

Думаю, в других условиях он был бы много лучшим тренером. Хотя и не таким богатым.

Тем не менее, - спасибо, Станислав.

Ты - старался. Но тебя съели. Не могли не съесть. Ты же не чиновник. Ты - вратарь. И тренер. Был…

Методичка

Можно долго рассуждать о том, что период Черчесова в сборной стал очередным примером того, как власть развращает или же снова завести разговор о неэффективности отечественного чиновничества. В конце концов, прийти к единственно возможному выводу о несовершенстве российских методов подготовки футбольных кадров, игроков, тренеров, футболистов, в России всë вообще не так устроено, ну и так далее.



И при всей справедливости данных рассуждений всë это не окажет ровным счëтом никакого влияния на решение задачи, стоящей перед сборной России прямо сейчас – отбору на Чемпионат Мира в Катаре 2022.



А с этим всë просто – шесть матчей в осенних перерывах на сборные и во всех шести надо выигрывать. Два из шести – с Хорватией. Желающие есть? Два шага вперëд.



Место наставника сборной сегодня стало не только вакантным, но и расстрельным. Действительно, трудно представить, что где-то найдëтся такой футбольный специалист, который поручился бы за результат при таких обстоятельствах. Особенно после провала на Евро. Во всяком случае, в России желающих не нашлось. Да и в мире нигде нет таблички с надписью «Склад гениальных тренеров».



Мем смешной, ситуация страшная, но именно в таких ситуациях у России, как правило, и получаются хоть какие-то нестыдные результаты. Да, осенняя отборочная кампания будет носить характер авантюры от первого до последнего матча. Но в случае успеха, можно стать героем.



Желающие есть? Два шага вперëд.

Кирилл Шулика

Будет ли у нового тренера успехом больше, чем у Черчесова? Нет, не будет. РФС просто нашел крайнего, им стал тренер. Нужно же кого-то наказать за провал. Вот тренер виноват. А не лимит на легионеров, безумные зарплаты футболистов, коррупция в футболе и много всего еще, к чему тренер не имеет отношения. Поэтому в России все будет со сборной так, как при Черчесове, даже если в ней собрать всех лучших тренеров мира. Если у нас нет, например, центральных защитников, новый тренер сборной все равно будет брать Семенова. Или Жиркову все равно придется пылить до 50 лет в основном составе сборной. Ибо он и в 50 лет будет смотреться лучше, чем остальные в 20. Так что уже после отбора на Чемпионат мира в Катар, то есть совсем скоро все повторится по тому же сценарию смены тренера. Буквально до запятой... Так что новый главный тренер сборной ненадолго, не переживайте. Зато Дюков и вся эта команда, желающая российскому футболу зла, с нами как раз наоборот надолго.

Возможно, Черчесов и нынешний состав сборной - далеко не худшее, что приключалось с российским футболом, считают в Сети.