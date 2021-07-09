На пикет в годовщину задержания Фургала вышли 10 человек

В Хабаровске на пикет в годовщину задержания бывшего губернатора края Сергея Фургала вышли около 10 человек. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила одна из организаторов бессрочного протеста в поддержку политика Ирина Сторожева.

По её словам, участники выстроились в ряд с плакатами в руках. Один из активистов использовал мегафон. Требованиями пикета было обеспечение Сергею Фургалу медицинской помощи со стороны не связанных со ФСИН врачей, а также справедливый и открытый суд в Хабаровске. За акцией следил экипаж дорожно-патрульной службы, мероприятие не требовало согласований, так как проходило в специально отведённом для протестов месте.

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11 июля 2020 года на несогласованный с властями митинг в Хабаровске против задержания Фургала вышли, по разным оценкам, от 35 до 60 тысяч человек. После этого массовые протесты продолжались примерно до нового года.