На пикет в годовщину задержания Фургала вышли 10 человек

В Хабаровске на пикет в годовщину задержания бывшего губернатора края Сергея Фургала вышли около 10 человек. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила одна из организаторов бессрочного протеста в поддержку политика Ирина Сторожева.
По её словам, участники выстроились в ряд с плакатами в руках. Один из активистов использовал мегафон. Требованиями пикета было обеспечение Сергею Фургалу медицинской помощи со стороны не связанных со ФСИН врачей, а также справедливый и открытый суд в Хабаровске. За акцией следил экипаж дорожно-патрульной службы, мероприятие не требовало согласований, так как проходило в специально отведённом для протестов месте.
11 июля 2020 года на несогласованный с властями митинг в Хабаровске против задержания Фургала вышли, по разным оценкам, от 35 до 60 тысяч человек. После этого массовые протесты продолжались примерно до нового года.
- Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан ровно год назад в рамках уголовного дела об организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах. Фургал не признает обвинения и утверждает, что у следствия нет доказательств против него, называет своё преследование политическим.
- В Хабаровске с июля 2020 года проходили акции в поддержку Фургала и с требованием провести судебный процесс по его делу в регионе. За два года до ареста Фургал как кандидат от ЛДПР обошёл на выборах губернатора кандидата от "Единой России" со значительным преимуществом в голосах.
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