В Египте умерла вдова убитого президента Анвара Садата

В Египте на 89 году жизни умерла Джихан Садат, вдова третьего президента республики Анвара Садата. Имя Джихан связывают со значительным расширением гражданских прав женщин в арабском мире.

Её муж был авторитарным правителем Объединённой Арабской республики, затем Египта. За признание Израиля он был удостоен Нобелевской премии мира. Имя Джихан связывают со значительным расширением гражданских прав у женщин в арабском мире.

Джихан Садат родилась в 1933 году в светской семье египтянина и британки. В 1949 году она вышла замуж за Садата, который был в два раза старше неё и разведён, и несколько раз сидел в тюрьме за участие в подпольных организациях и сотрудничество с немецкой разведкой. Через три года Садат присоединился к военному перевороту и зачитал в радиоэфире обращение лидера заговора. Он занимал разные государственные посты и в 1970 году был избран президентом страны после смерти второго президента Гамаля Абдера Насера.

Жихан играла значительно более активную роль в общественной жизни Египта, чем предыдущие жёны глав государства, отмечает Би-би-си. В конце шестидесятых годов она кредитовала малый бизнес египетских женщин, чтобы сделать их финансово независимыми от своих мужей. В конце семидесятых — она возглавила кампанию по изменению египетских законов, чтобы расширить права женщин при разводе и позволять им оставлять себе детей и воспитывать их после брака.

Несмотря на сопротивление консервативных мусульманских кругов, в 1979 году её муж подписал продвигаемые ей законы, и установил квоту на присутствие женщин в парламенте республики, что было настоящим прорывом для прав женщин в арабском мире. В 1974 году Джихан поступила в университет, где училась одновременно с тремя своими детьми. Защиту её диплома показывали по телевидению, она вдохновила своим примером многих жительниц страны, где высшее образование считалось, в основном, прерогативой мужчин.

В 1981 году Анвар Садат был убит на военном параде заговорщиками, представлявшими группы исламских фундаменталистов. Джихан осталась вдовой в 46 лет. После его смерти страной 30 лет правил авторитарный президент Хосни Мубарак, сохранявший в республике светский строй. При нём Джихан Садат занималась общественной деятельностью и читала лекции, поддерживая права женщин и мирные процессы на Ближнем Востоке.