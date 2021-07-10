Киев планирует выдворить из Крыма всех граждан России, переселившихся на полуостров после его аннексии. Об этом в интервью каналу "Украина 24" заявил украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На его слова обратила внимание Украинская служба Радио Свобода.
По оценке украинских властей, после аннексии полуострова туда переехали 500 тысяч граждан России. Он напомнил, что по украинским законам, эти граждане незаконно находятся на территории Украины, если попали в Крым не через официальные пропускные пункты. "Последствия будут, как везде в цивилизованном мире – выдворение", — заявил чиновник.
В марте он уже высказывал аналогичную позицию в эфире телеканала "Дом", — передавали Крым.Реалии. Переехавших в регион россиян он назвал "пособниками преступления, которое совершается официальной Россией".
- По данным официальной российской статистики, численность постоянного населения Крыма после аннексии сократилась при незначительном росте населения Севастополя.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году. Москва апеллировала к итогам проведённого в автономной республике референдума, законность которого не признали Украина и большинство стран мира.
- Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении Москвы и ряда российских и крымских официальных лиц санкции. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости" и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над его территорией Киеву.
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