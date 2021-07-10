Киев планирует выдворить из Крыма всех граждан России, переселившихся на полуостров после его аннексии. Об этом в интервью каналу "Украина 24" заявил украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На его слова обратила внимание Украинская служба Радио Свобода.

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По оценке украинских властей, после аннексии полуострова туда переехали 500 тысяч граждан России. Он напомнил, что по украинским законам, эти граждане незаконно находятся на территории Украины, если попали в Крым не через официальные пропускные пункты. "Последствия будут, как везде в цивилизованном мире – выдворение", — заявил чиновник.

В марте он уже высказывал аналогичную позицию в эфире телеканала "Дом", — передавали Крым.Реалии. Переехавших в регион россиян он назвал "пособниками преступления, которое совершается официальной Россией".