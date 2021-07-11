На москвичку, отказавшуюся надеть маску, завели уголовное дело 

На жительницу Москвы Валентину Муженскую, отказавшуюся надеть маску в здании многофункционального центра госуслуг (МФЦ), завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении сотрудника полиции.

25 июня Муженская приехала в МФЦ, чтобы восстановить утерянную социальную карту. По её словам, она была в медицинской маске, но ненадолго сняла её из-за жары. В этот момент в помещение вошёл сотрудник правоохранительных органов, который сначала предложил Муженской пройти с ним, а после её отказа задержал женщину с применением силы.



В отделе полиции на москвичку составили протокол о нарушении санитарных мер. При этом сама Муженская написала заявление на полицейского, настаивая на том, что он превысил служебные полномочия. Кроме того, женщина зафиксировала в травмопункте ушибы рук и ног.

После этого на неё завели уголовное дело, хотя согласно видеокадрам, опубликованным очевидцами, насилие в отношении сотрудника полиции она не применяла.