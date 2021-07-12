Путин опубликовал статью о единстве русского и украинского народов 

Владимир Путин написал статью о единстве русского и украинского народов, в понедельник она была опубликована на официальном сайте Кремля. Глава России объяснил её появление необходимостью подробнее изложить свою позицию, которую вкратце он высказал в ходе недавней "Прямой линии": тогда, отвечая на вопрос о российско-украинских отношениях, Путин сказал, что русские и украинцы – это один народ.

В большей части опубликованной статьи президент России в качестве аргументации обращается к истории, зачастую к источникам из школьной программы - например, к "Повести временных лет". Не в первый раз Путин отметил, что в середине прошлого тысячелетия название "Украина" использовалось в значении слова "окраина", жители Киева, левобережья Днепра, Полтавщины, Черниговщины и Запорожья считали себя частью русского православного народа и назвались "Малороссией", а после войн с Османской империей в состав России вошли Крым и земли Причерноморья, получившие название "Новороссия".

Дальнейшие попытки выбраться из-под влияния Москвы Путин связал исключительно с внешним давлением Запада, который, по мнению главы России, "всегда стремился к подрыву нашего единства". В статье Путин заявил, что сегодняшняя Украина полностью отдана "под внешнее управление", из-за чего она превратилась, как считает президент России, "в беднейшую страну Европы", в которой русскоязычное население подвергают "принудительной смене идентичности" и "насильственной ассимиляции".