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Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 

Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом он объявил на официальном сайте министерства, поблагодарив команду ведомства за годы совместного труда, но не назвав причину своего решения. В конце Аваков написал: "Честь имею!"

Сообщается, что Верховная рада может рассмотреть вопрос об отставке Авакова уже в среду.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года, почти сразу после кровавых событий на Майдане.

В дальнейшем на протяжении всей своей работы он подвергался критике как со стороны участников "революции достоинства", так и со стороны её противников. В вину Авакову ставились неудачная реформа полиции, преследование оппозиции и правых активистов, нераскрытие громких убийств.

Несмотря на это, министр МВД сохранил за собой должность и после поражения на выборах и ухода с президентского поста Петра Порошенко: СМИ называли Авакова именно его креатурой.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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