Подразделения казаков в Росгвардии будут обладать всеми правами полиции

Подразделения казаков в Росгвардии будут обладать всеми правами и обязанностями служащих силового ведомства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что де-юре они уже будут не казаками, а росгвардейцами. "Почему им не выдавать оружие?", - удивился Песков, отвечая на соотвествующий вопрос.

С идеей создать в составе Росгвардии отдельные батальоны, состоящие из казаков, выступил в конце июня полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Тогда он заявил, что важнейший приоритет его работы – это "максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы", а также "военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание казачьей молодёжи". Позже идею поддержал Владимир Путин.