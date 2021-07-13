В СМИ попало дело Фургала: оно строится на показаниях одного человека

В распоряжение издания "Медуза" попали материалы уголовного дела о заказных убийствах, возбуждённого в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Согласно им, дело почти полностью строится на показаниях одного человека: экс-сотрудника уголовного розыска Владимира Першина.

При этом он ссылается на рассказы бывшего компаньона Фургала Андрея Карепова, с которым якобы дружит более тридцати лет, и который тоже находится в СИЗО по делу об убийствах, однако вину свою не признаёт.

"Медуза" отмечает, что сам Першин был судим за вымогательство: приговор ему вынесли в 2016 году, уже после его ухода из полиции. Спустя три года он освободился по УДО и сразу же дал показания на Фургала - якобы из-за нежелания, чтобы такой человек стал крупным чиновником. В своих показаниях Першин указал, что в начале нулевых был "крышей" Фургала, но о том, что будущий глава Хабаровского края физически устранял других бизнесменов узнал только от Карепова.

Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Экс-глава региона не признает вину. Фургал заявлял, что против него нет никаких доказательств, а также обвинял следователей в давлении и угрозах возбудить уголовные дела в отношении его близких родственников. Кроме того, бывший чиновник неоднократно жаловался на неоказание ему необходимой медицинской помощи в СИЗО. В изоляторе Фургал переболел коронавирусом, также у него диагностировано заболевание лёгких.

В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд над бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных. Протестующие считают преследование Фургала политическим и связанным с его популярностью в регионе, а также с тем, что на выборах он с большим отрывом опередил кандидата от "Единой России". Власти массово преследуют участников акций в поддержку экс-губернатора.

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