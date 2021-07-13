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На экспозицию "Оборона Тулы" потратят 300 млн - столько же, сколько на доплаты врачам

Российские врачи в так называемой "красной зоне" госпиталя, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией 

В Туле построят экспозиционный комплекс, посвящённый обороне города в годы Великой Отечественной войны, его стоимость - более 300 миллионов рублей, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

Отдельная зона экспозиции будет посвящена деятельности правоохранительных органов, внутри неё установят скульптуры сотрудников НКВД и повесят портреты Сталина и Дзержинского. Согласно тендеру, подрядчик должен будет закончить работы до 30 ноября.

Отмечается, что деньги на возведение комплекса выделены из федерального бюджета по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, а сумма контракта сопоставима с суммами, выделенными на ремонт дорог в Тульской области и доплаты местным врачам за работу c пациентами с коронавирусной инфекцией. ​

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