В США четверо иранцев обвиняются в подготовке похищения журналиста

Во вторник федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинения в организации похищения журналиста четырем гражданам Ирана, связанным с иранской разведкой.

Согласно обвинению, руководил заговором сотрудник иранской разведки Алиреза Шавароги Фарахани. В похищении должны были принять участие еще трое человек. Все они сейчас находятся в Иране. В обвинительном заключении говорится о том, что журналист, живущий в изгнании в Соединенных Штатах стал объектом интереса в связи с публикацией материалов, в том числе в газете Washington Post, резко критических по отношению к Ирану. Имя журналиста в материалах дела не упоминается.

Телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о сотруднице персидской службы "Голоса Америки" Масихе Алинеджад. Она подтвердила в интервью NBC эту информацию. В 2020 году в статье в Washington Post она писала о том, что она узнала о подготовке ее похищения: "Это было ужасное чувство, но я не могу сказать, что я не ожидала ничего подобного. Иранский режим прибегал к разного рода угрозам, пытаясь заставить меня замолчать".

В обвинительном документе говорится о том, что обвиняемые наняли частных сыщиков для ведения наблюдения за журналистом, которая последние шесть лет живет в Нью-Йорке. Они изучали возможность переправки ее морем в Венесуэлу, правительство которой поддерживает тесные отношения с Ираном.

Обвиняемым также вменяется нарушение антииранских санкций, отмывание денег, финансовое мошенничество. В случае признания виновными и взятия од арест им грозит пожизненное заключение.