Оппозиционного кандидата в Горсовет Мурманска насильно госпитализируют 

Суд в Мурманске удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией кандидата в депутаты местного Горсовета Виолетты Грудиной.

Согласно решению суда, Грудина будет находиться в больнице до получения отрицательного теста на коронавирус. При этом на заседании приглашенный Роспотребнадзором врач заявил, что ответчик не нуждается в госпитализации, однако суд это не учёл.

Виолетта Грудина с 25 июня находилась на двухнедельной самоизоляции в связи с тем, что её тест на коронавирус дал положительный результат. Тем не менее, главный санитарный врач по Мурманской области подала иск о принудительной госпитализации Грудиной. Кандидат в депутаты Горсовета связала это решение с попыткой местных властей помешать её участию в выборах.

До этого полиция неоднократно задерживала волонтёров предвыборного штаба Грудиной, которые вели агитацию.