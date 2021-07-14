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Депутат Госдумы открыл скотобойню, пообещав животным "светлое будущее" 

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Ильтяков торжественно открыл в Курганской области новую скотобойню мясокомбината "Велес", которым владеет его семья, сообщают "Открытые медиа".

Во время открытия, на котором присутствовали вице-губернатор региона Владислав Кузнецов и его заместитель по экономической политике Владимир Архипов, "единоросс" Ильтяков пообещал "много крови" и "идеальные условия, чтобы животные отправлялись в светлое будущее - кормить людей". Перед мероприятием состоялось посвящённое этому событию богослужение.

Отмечается, что в скотобойню, которая располагается в селе Частоозёрье, вложили 1 миллиард 300 миллионов рублей.

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