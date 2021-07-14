Фирма, торгующая овечьей шерстью, оформляет права на "Умное голосование"

Права на товарный знак "Умное голосование", который с виду полностью идентичен знаку одноимённого проекта Алексея Навального, регистрирует компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края, занимающаяся торговлей овечьей шерстью.

Заявка на регистрацию, поданная в Роспатент, размещена на сайте Федерального института промышленной собственности. Если её одобрят, то "Вулинтертрейд" сможет использовать логотип "Умного голосования" в том числе для организации политических собраний, поскольку предприятие регистрирует товарный знак по всем возможным классам Международной классификации товаров и услуг. При этом, по данным базы юридических лиц "Контур.Фокус", в ставропольской компании работает всего три человека.

Один из ближайших соратников Алексея Навального Леонид Волков заявил, что "Вулинтертрейд" не имеет никакого отношения к оппозиционному политическому проекту "Умное голосование". Издание "Открытые медиа" попыталось обратиться за комментарием к директору ставропольской компании Даниялу Умарову, но тот не ответил на телефонный звонок.

Проект "Умное голосование" был запущен Алексеем Навальным после выборов 2018 года с целью "разрушить монополию" "Единой России". Он предлагает пользователям голосовать за конкретного кандидата, который, по мнению организаторов проекта, имеет максимальные шансы победить кандидата от партии власти.

Стратегию "Умного голосования" применяли в ходе предвыборных кампаний в 2019 и 2020 году, в том числе на выборах в Мосгордуму и в городские парламенты Томска и Новосибирска, где в числе поддержанных проектом кандидатов мандаты получили соратники Алексея Навального. Они намерены использовать проект и на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.