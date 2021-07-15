"Памфилова отменила выборы": соцсети об осеннем голосовании

Выборы уже не за горами, но ожидания от них, кажется, сложно назвать завышенными.

В любом случае даже формально эти думские выборы будут менее прозрачны, чем предыдущие.

Валерий Рашкин:

Выборы всё более и более "прозрачны". Три вестника апокалипсиса: пеньки, трехдневное голосования и отмена камер.

Аббас Галлямов:

В 2011 году Путин публично обратился к руководству ЦИК: "Я предлагаю и прошу Центральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избирательных участках страны – их у нас 90 с лишним тысяч, и пусть они работают там круглосуточно. Чтобы страна видела, нужно вывести все в Интернет".

В 2021 году Центризбирком принял решение о том, что стране видеть выборы не обязательно и закрыл для неё доступ к трансляции с участков.

Было бы здорово понять логику режима. Что по сравнению с 2011 годом изменилось? Если Кремль сам этого не объяснит, то обществу останется думать только то, что предвыборная ситуация сейчас настолько хуже той, что была в 2011 году, что играть в приличия власти уже не в состоянии.

Да что там, в конце концов, 2011 год! Буквально три недели назад – 21 июня – на встрече с депутатами Госдумы Путин заявил, что "легитимность выборов в Госдуму ни у кого не должна вызывать сомнений". Заявил – и ЦИК тут же поставил эту легитимность под сомнение. Это что же за три недели произошло? Что там кремлевские социологи намерили?

Евгений Ступин:

Что ж, тем больше нужны будут наблюдатели с фиксацией вбросов на их камеры. И главное: как же #единаяроссия боится этих выборов! Очень, очень боится, что мы придем на участки и вышвырнем их из Госдумы!!

Юлия Галямина:

В 2012 году на выборах президента, когда только ввели камеры на избирательных участках, мои дети, Дуня и Петя, целый день провели за компьютером, наблюдая за ходом голосования в случайной чеченской деревне.

Они видели много смешного – членов УИК, танцующих лезгинку, обед прямо на участке, но главное, они увидели своими глазами вбросы и почти не увидели избирателей. Стоит ли писать, какой официальный результат был на том участке? На них это тогда произвело большое впечатление.

Теперь камер на участках не будет. Точнее как бы будут, но картинку с них мы с вами никогда не увидим. Раз такое дело – теперь еще важнее приходить на участки: и голосовать, и наблюдать. Понятно, что к выборам все меньше и меньше доверия, но важно понимать, что наше недоверие и бойкот – это цель Кремля. Ведь приводит это к тому, что люди, желающие перемен, остаются дома, а на участки идёт провластный электорат, который просто заставляют это делать.

Все идем на участки, берем с собой родственников, записываемся в наблюдатели! Выборы без боя не отдадим!

Мария Певчих:

У меня флешбеки из 2016: "Памфилова принципиальная и честная, она не позволит фальсификации", "Я Памфилову помню по Чечне, она светлейший человек", "либерал и правозащитница вместо Чурова, ура". 5 лет понадобилось Памфиловой, чтобы уничтожить выборы. Осталось их просто отменить.

Григорий Мельконьянц:

Удивительно, как далеко зашла деградация, что по многим вопросам приходится сравнивать с т.н. темными чуровскими временами. При Чурове видеотрансляции были открытыми, а сейчас будут – закрытыми.

Надо обязательно идти в наблюдатели.

Дмитрий Гудков:

Большое видится на расстоянии.

Сегодня ЦИК заявил, что на половине участков не будет видеотрансляции: только запись. А за оставшейся половиной смогут следить только специальные люди – и это не мы.

В Перми кандидата сняли с выборов, но отказались объяснить, почему: в документе о снятии были персональные данные. Его собственные. Члену комиссии документ тоже не дали: в нем же персональные данные, чужие. Да, кандидат – бывший глава штаба Навального.

Схваченного на Красной площади человека в майке "Свободу Навальному" посадили на 10 суток

Чтобы на выборах все было тихо, по второму и далеко не последнему кругу посадили Pussy Riot. Анне Кузьминых оттуда снова не дают обезболивающее: она страдает от безумной боли из-за фибромиалгии, но кого это волнует.

Кто не понял – может посмотреться в белорусское зеркало. Там сегодня пришли за правозащитниками и лишили лицензии адвоката Антона Гашинского, который защищал, в частности, Виталия Шклярова.

Трудно оценить весь размах грядущих "выборов".

Юлия Николаева:

Карательная медицина обретает новые формы. Сегодня один из районных судов Мурманска принудительно госпитализировал в ковидное отделение кандидата в депутаты Горсовета Виолетту Грудину. Несмотря на отсутствие симптомов, нормальную температуру и 100%-ную сатурацию, несмотря на наличие отрицательного теста на Ковид. Несмотря на показания врача, участвовавшего в заседании и потвердившего – в госпитализации нет никакой необходимости.

Грудина переболела коронавирусом во второй половине июня, отсидела дома положенный карантин и вышла собирать подписи – предвыборная кампания в разгаре. Грудина – оппозиционный кандидат, бывшая глава местного штаба Навального, именно поэтому ее здоровьем так озаботились власти. Подали иск о принудительной госпитализации, до начала рассмотрения заперли ее дома, а сегодня-таки госпитализировали. И все доказательства побоку. А Грудиной осталось собрать всего 44 подписи, чтобы быть зарегистрированной на выборах. "Болеть" ее, по-видимому, заставят аккурат до окончания срока сбора подписей.

Андрей Лошак:

Героиню "Возраста несогласия" Виолетту Грудину, про злоключения которой я тут регулярно пишу, все-таки закатали в ковид-госпиталь. Здоровую девушку со свежим отрицательным пцр-тестом суд по иску Роспотребнадзора приговорил к принудительной госпитализации. Суд превратили в позорное трэш-шапито только для того, чтобы не дать Грудиной зарегистрироваться на выборах в горсовет Мурманска. Боятся до уссачки, что в их логово проберется единственная на весь город оппозиционерка. Хотя если президент насилует целую конституцию, то почему в Мурманске нельзя чуть-чуть похаррасить закон?

Удивительно конечно как в руках мерзавцев даже эпидемия превращается в орудие расправы над инакомысляшими, как карательная психиатрия в советские годы. Более 130 человек проходят по "санитарному делу" прямо сейчас и большинство получают реальные сроки. За то, что вышли протестовать в январе против незаконного ареста Навального. В тот момент, когда эпидемия была на спаде. При этом Путин на экономическом форуме в начале июня рапортует о том, что в России ситуация с ковидом лучше, чем во многих странах мира, что позволяет проводить такие мероприятия, как ПМЭФ, без особого риска для здоровья. И это в тот момент, когда новая волна эпидемии индийского штамма уже начала накрывать Россию и цифры по заражениям поползли вверх. Про Алые паруса в разгар третьей волны я вообще молчу. Мы уже месяц лидируем с огромным отрывом по смертности от ковида в Европе. В Петербурге крематорий не успевает сжигать тела. "Но экстремист все равно я" – как любит говорить в таких случаях Виолетта.

Лиза Нестерова:

Мурманск вообще суровое место по отношению к независимым политикам. Штаб, который до недавнего времени возглавляла Грудина только за последние недели успели взломать, разрисовать свастиками и даже обстрелять.

Теперь вот наказание ковидарием.

Олег Хомутинников:

Тапки независимых кандидатов слетают у мэрии Липецка.

Кандидат в депутаты горсовета Дмитрий Красичков пришёл в мэрию города, где находится избирательная комиссия сдавать подписи. В здание его не пустили сотрудники полиции и задержали прямо у входа. Естественно всё это происходит в последний день, когда нужно сдать подписи.

Сотрудники избиркома выйти на улицу к кандидату, которого не пустили в здание, отказались, заявив, что это не их проблемы.

Наталия Драволина:

Новое слово в избирательных технологиях. Бандиты (один переодет в мента) крутят независимого кандидата в горсовет Липецка Дмитрия Красичкова прямо на пороге избиркома с целью конфисковать собранные подписи.

Причина столь героического задержания – неуплата алиментов.

Стоит сказать, что Красичков действительно не платил алименты, исполнительное производство открыто ещё зимой.

Александр Шуршев:

Кандидаты от власти ни с какими сложностями не сталкиваются. А оппозиционных кандидатов называют экстремистами, инагентами, бросают на борьбу с ними избиркомы и ментов. Честные выборы в России именно такие.

Михаил Крутихин:

Идти честному человеку в путинскую думу? С чем бы сравнить? Представьте юную и чистую помыслами девушку, которая просит принять её в бордель, чтобы улучшить работу предприятия изнутри.

Алексей Шабуров:

Многие по старой привычке надеются, что выборы могут что-то изменить в существующей политической системе или политическом курсе, которым идет власть. Порой еще можно услышать рассуждения в духе: "Изберем настоящих оппозиционных кандидатов в Думу, и все изменится". С этими надеждами нужно расстаться на старте выборов. Политический курс не изменится, политический режим не смягчится. Избрание бескомпромиссных оппозиционеров в Госдуму станет головной болью скорее для самих оппозиционеров, чем для власти. Такие депутаты, скорее всего, подвергнутся жесткому политическому и силовому давлению. Это, безусловно, обесценивает все возможные стратегии, которые будут предлагать избирателям те или иные представители оппозиции. А когда стратегии не имеют смысла, всегда лучше поступать так, как велит совесть.