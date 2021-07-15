В Москве в результате столкновения с самокатом погиб известный учёный, доктор биологических наук, специалист в области физиологий зрения и сна Иван Пигарев. Сам он при этом ехал на электрическом велосипеде. В данный момент полиция устанавливает, кто был виновником инцидента.

ДТП произошло на тротуаре вблизи Воробьёвского шоссе. По данным Следственного комитета, начавшего проверку, самокатом управлял мужчина 1983 года рождения. Его имя не называется, также ничего не сообщается и о его состоянии - известно лишь, что он госпитализирован.

Ивана Пигарева также увезли в больницу с места ДТП. Врачи диагностировали у него тяжёлую черепно-мозговую травму и внутреннюю гематому, провели операцию, но спасти учёного не смогли.

Пигареву было 80 лет. Он работал в Институте проблем передачи информации имени Харкевича, где был главным научным сотрудником. По словам коллег, учёный попал в ДТП когда ехал на велосипеде на работу.