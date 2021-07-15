Закрыто уголовное дело против москвички, которая не надела маску

Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела о применении насилия к представителю власти против москвички Валентины Муженской, которую тремя неделями ранее сотрудник полиции выволок из здания многофункционального центра госуслуг (МФЦ) за отказ надеть на лицо медицинскую маску.

Адвокат обвиняемой Олег Ярошик связал решение прокуратуры с оглаской и ажиотажем, возникшим вокруг уголовного дела, назвав его "политическим". При этом административное дело в отношении Муженской не закрыто - его в ближайшее время рассмотрит Останкинский районный суд Москвы.

25 июня Валентина Муженская приехала в МФЦ, чтобы восстановить утерянную социальную карту. По её словам, она была в медицинской маске, но ненадолго сняла её из-за жары. В этот момент в помещение вошёл сотрудник правоохранительных органов, который сначала предложил Муженской пройти с ним, а после её отказа задержал женщину с применением силы.



В отделе полиции на москвичку составили протокол о нарушении санитарных мер. При этом сама Муженская написала заявление на полицейского, настаивая на том, что он превысил служебные полномочия. Кроме того, женщина зафиксировала в травмопункте ушибы рук и ног.

После этого на неё завели уголовное дело, хотя согласно видеокадрам, опубликованным очевидцами, насилие в отношении сотрудника полиции она не применяла.