Байден: энергоресурсы не должны стать оружием Кремля

Соединенные Штаты и Германия едины в своей оппозиции использованию Россией энергоресурсов в качестве оружия против своих соседей, заявил в четверг во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции президент США Джо Байден.

Лидеры двух стран дали пресс-конференцию после переговоров в Белом доме, на которых отношения с Россией и судьба газопровода "Северный поток-2" были одной из главных тем. Президент Байден подчеркнул, что он обеспокоен решением Германии соорудить газопровод. По его словам, решение не вводить санкции против основных участников было вызвано тем, что строительство газопровода было близко к завершению. Отказ президента от введения санкций был встречен практически единодушной критикой и со стороны политиков-демократов и со стороны республиканцев, которые считают, что пуск "Северного потока-2" позволит Кремлю лишить Украину доходов от транзита природного газа через ее территорию. Во время пресс-конференции Джо Байден заявил, что он и Ангела Меркель верят, что Россия не должна использовать энергоресурсы как геополитическое оружие. "Хорошие друзья могут не соглашаться, - сказал президент Байден, говоря о "Северном потоке-2", но мы едины и мы будем действовать вместе, защищая наших союзников на восточном фланге НАТО от агрессии со стороны России".

Ангела Меркель, упомянув разногласия, в том числе, относительно стратегии в отношении Китая, с которым Германия пытается развивать торговые отношения, сделала акцент на том, что объединяет две страны: "У нас общие ценности, у нас общая решимость ответить на вызовы нашего времени".

Это, скорее всего, последний визит Ангелы Меркель в официальном качестве в Вашингтон. Ожидается, что после выборов в сентябре она покинет должность канцлера Германии.