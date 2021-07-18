Адвокатское сообщество "Команда 29" объявило о прекращении деятельности 

Правозащитная организация "Команда 29" объявила о прекращении своей деятельности. Все её медиапроекты и архив в ближайшее время будут удалены.



В минувшую пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". Правозащитники ознакомились с уведомлением и пришли к выводу, что Генпрокуратура отождествляет их организацию с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), включённой в России в перечень нежелательных организаций. "Сообщаем, что никаких материалов данной организации на нашем сайте нет", — ответили тогда правозащитники.

Однако в воскресенье "Команда 29" распространила заявление, в котором сказано, что следующим шагом может стать уголовное преследование как членов правозащитной организации, так и всех, кто оказывал ей поддержку, сотрудничал с ней и участвовал в гуманитарных медиапроектах.

"К сожалению, изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле этого года, допускают такое развитие событий. В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск", — резюмировали правозащитники.

Из реестра юридических лиц Чехии следует, что первым президентом некоммерческой организации Společnost Svobody Informace был основатель и руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов. Он сообщил, что действительно был среди учредителей НКО шесть лет назад, однако это не имеет отношения к "Команде 29". Павлов подчеркнул, что каждый из бывших участников адвокатского объединения продолжит свою деятельность в личном качестве.