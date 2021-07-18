Адвокатское сообщество "Команда 29" объявило о прекращении деятельности 

Правозащитная организация "Команда 29" объявила о прекращении своей деятельности. Все её медиапроекты и архив в ближайшее время будут удалены.
В минувшую пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". Правозащитники ознакомились с уведомлением и пришли к выводу, что Генпрокуратура отождествляет их организацию с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), включённой в России в перечень нежелательных организаций. "Сообщаем, что никаких материалов данной организации на нашем сайте нет", — ответили тогда правозащитники.
Однако в воскресенье "Команда 29" распространила заявление, в котором сказано, что следующим шагом может стать уголовное преследование как членов правозащитной организации, так и всех, кто оказывал ей поддержку, сотрудничал с ней и участвовал в гуманитарных медиапроектах.
"К сожалению, изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле этого года, допускают такое развитие событий. В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск", — резюмировали правозащитники.
Из реестра юридических лиц Чехии следует, что первым президентом некоммерческой организации Společnost Svobody Informace был основатель и руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов. Он сообщил, что действительно был среди учредителей НКО шесть лет назад, однако это не имеет отношения к "Команде 29". Павлов подчеркнул, что каждый из бывших участников адвокатского объединения продолжит свою деятельность в личном качестве.
- "Команда 29" была создана семь лет назад. Адвокаты и юристы, входившие в объединение, защищали обвиняемых по статьям уголовного кодекса, связанным с государственной тайной, а также участвовали в политически монтированных, по их мнению, процессах. В настоящее время члены "Команды 29" защищают обвиняемого в госизмене бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, осуждённую за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, а также представляют интересы членов организаций, основанных Алексеем Навальным.
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года, после этого его несколько раз ужесточали. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация (НПО), которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных организации запрещается работать на территории России, замораживаются все её счета, должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона грозят крупные штрафы и длительные сроки заключения.
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