ОПЕК+ помогает Кремлю?

Встреча министров стран ОПЕК + привела к договоренностям о пересмотре сделки и повышении нефтедобычи. Появятся ли у российского бюджета дополнительные доходы? Что обещает России выход мировой экономики из кризиса пандемии? Изменит ли рост нефтяных доходов характер режима Владимира Путина?

В эфире программы "Лицом к событию" в 22-05 экономист, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев.

Ведет передачу Михаил Соколов.