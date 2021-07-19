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Лицом к событию

ОПЕК+ помогает Кремлю?

Андрей Нечаев, глава партии "Гражданская инициатива"

Встреча министров стран ОПЕК + привела к договоренностям о пересмотре сделки и повышении нефтедобычи. Появятся ли у российского бюджета дополнительные доходы? Что обещает России выход мировой экономики из кризиса пандемии? Изменит ли рост нефтяных доходов характер режима Владимира Путина?

В эфире программы "Лицом к событию" в 22-05 экономист, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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