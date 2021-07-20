На временного президента Мали напали с ножом во время намаза в мечети

Двое вооружённых людей напали на временного президента Мали Ассими Гоиту во время молитвы по случаю праздника Курбан-байрам в мечети в столице страны Бамако. Об этом сообщает AFP.

Свидетели происшествия рассказали, что один злоумышленник пытался ударить президента ножом, но промахнулся и ранил другого человека. Гоита не пострадал.

Полковник Гоита в 2020 году возглавил военный переворот в Мали. В августе 2020 года хунта свергла действующего президента. Временно исполнять обязанности президента стал Ба Ндао. Военные задержали его в мае 2021 года. Вскоре после этого Конституционный суд Мали объявил Гоиту временным президентом страны.