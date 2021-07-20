Российский футболист рассказал об уколах и таблетках перед каждой игрой

Нападающий футбольного клуба "Ростов" Владимир Обухов, накануне дисквалифицированный Международной федерацией футбола (FIFA) на полгода за применение допинга, рассказал изданию Sports.ru о причинах принятого решения.

По словам Обухова, его дисквалифицировали за события восьмилетней давности, когда он играл за московский клуб "Торпедо". В то время, как рассказал футболист, за сутки до каждой игры всей команде кололи по четыре инъекции и давали примерно по пятнадцать таблеток, при этом что это были за препараты и с какой целью их давали команде - врачи клуба не говорили.

"Я был молодой футболист - многого не понимал, - пояснил Обухов. - Да и в целом я не имел возможности высказывать своё мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнении всех указаний главного доктора и медицинского персонала".

Допинг-пробу у Обухова FIFA взяла в марте 2013 года перед одним из матчей молодежной сборной России, за которую он также выступал. О том, что она дала положительный результат, футболист узнал только недавно, когда получил письмо из Международной федерации. После консультаций с юристами Обухов принял решение сотрудничать с дисциплинарным комитетом FIFA - именно поэтому его дисквалифицировали на минимально возможный срок. При этом игрок обвинил в том, что с ним произошло, медицинский штаб "Торпедо".

В сезоне, о котором рассказал Обухов, московскую команду тренировал Александр Бородюк, который долгое время входил в штаб сборной России. В частности, он был помощником голландца Гуса Хиддинка на чемпионате Европы 2008 года, на котором российская сборная вышла в полуфинал. Президентом "Торпедо"в 2013 году был Александр Тукманов, до этого в течение семи лет возглавлявший Российский футбольный союз. Также за команду выступали несколько известных широкому кругу болельщиков футболистов - например, полузащитник Денис Бояринцев, в течение четырёх лет игравший за московский "Спартак", и полузащитник Резиуан Миров, выступающий за "Спартак" ныне.

Тукманов и Бояринцев опровергли рассказ Обухова о применении допинга в "Торпедо".