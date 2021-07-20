Жители "ДНР" с паспортами РФ проголосуют на выборах онлайн

Жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые получили паспорта граждан России, смогут проголосовать на выборах депутатов российской Госдумы в онлайн-формате. Соответствующее постановление приняла во вторник Центральная избирательная комиссия. Условием для голосования жителей "ДНР" и "ЛНР" будут регистрация на портале госуслуг и подтверждение учётной записи.
В мае МВД России отчиталось о том, что российское гражданство получили порядка 527 тысяч жителей самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".
- Указ об упрощённой процедуре выдачи паспортов РФ населению ряда территорий украинского Донбасса подписал в апреле 2019 года Владимир Путин. Решение вызвало жёсткую реакцию украинских и западных политиков. Они обвинили российские власти в дальнейших попытках дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, где за время вооружённого конфликта с 2014 года убиты свыше 13 тысяч человек.
- Россия отрицает обвинения в военной поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов и не считает себя стороной конфликта.
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