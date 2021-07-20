Жители "ДНР" с паспортами РФ проголосуют на выборах онлайн

Жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые получили паспорта граждан России, смогут проголосовать на выборах депутатов российской Госдумы в онлайн-формате. Соответствующее постановление приняла во вторник Центральная избирательная комиссия. Условием для голосования жителей "ДНР" и "ЛНР" будут регистрация на портале госуслуг и подтверждение учётной записи.

В мае МВД России отчиталось о том, что российское гражданство получили порядка 527 тысяч жителей самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".