Жена депутата Лугового купила квартиру в центре Москвы за 51 млн рублей 

Жена депутата Госдумы от партии ЛДПР Андрея Лугового купила квартиру в центре Москвы стоимостью 51 миллион рублей, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на сведения о финансовых сделках кандидатов в депутаты, зарегистрированных на предстоящие в сентябре новые выборы.

Журналисты подсчитали, что сумма покупки превышает совокупный доход всей семьи Луговых за три года.

Отмечается, что квартиру в доме дореволюционной постройки в Лялином переулке площадью 200 квадратных метров жена депутата купила на том же этаже, где располагается предыдущее жильё семьи Луговых - квартира площадью 368 квадратных метров. Таким образом, супруги расширили свои владения.

Андрей Луговой - бывший офицер КГБ, соавтор множества законопроектов, ужесточивших российское законодательство. В частности, он был одним из разработчиков закона о "суверенном интернете".

В Великобритании Лугового обвиняют в убийстве бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, который получил в стране политическое убежище и был отравлен в Лондоне в ноябре 2006-го года. Луговой обвинение в свой адрес отвергает.