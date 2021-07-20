Рабочих, протестовавших из-за невыплат, приговорили к лишению свободы 

Суд приговорил девятерых рабочих Амурского газоперерабатывающего завода к лишению свободы на сроки от полутора лет до одного года и семи месяцев.

Как сказано в обвинительном заключении, 13 июля на территории завода возник конфликт между иностранными гражданами, работавшими на предприятии, и руководством, в результате которого сотрудники устроили бунт, "используя камни, деревянные палки, металлические прутья и иные предметы, представляющие опасность для окружающих", что привело к "погромам в офисных помещениях, магазине и салонах сотовой связи, а также жилых помещениях, расположенных в вахтовом посёлке строителей".

Сами рабочие заявляли в июле, что им больше трёх месяцев не выплачивают зарплату. После того, как несколько сотрудников завода попытались выяснить причины невыплат, их уволили. В знак протеста рабочие разгромили офисные помещения компании-подрядчика. В итоге их задержали и обвинили в хулиганстве.