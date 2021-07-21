"Покажите дома остальных!" Соцсети о золотом унитазе начальника ГИБДД

В Ставропольском крае прошла спецоперация, в ходе которой по подозрению в коррупции задержали главу регионального ГИБДД Алексея Сафонова и участников преступной группы, которую он, как предполагается, возглавлял.

Михаил Красулин

'Силовиками при проведении спецоперации задержан начальник управления ГИБДД Ставропольского края и 35 сотрудников по делу об организации преступного сообщества'

То есть под носом у 'правоохранителей' разросся крысиный король гигантских масштабов, а они делали вид, что не знают об этом и охотятся за более опасными врагами - сторонниками Алексея Навального

Одним из первых о спецоперации сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн:

Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым – более 35 сотрудников.

Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п.

По сути, на Ставрополье – действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных" номеров и пропуска большегрузов – до торговли песком.

Хинштейн опубликовал в Телеграме фото особняка Сафонова с интерьерами в привычном для постсоветских начальников стиле "бандитское барокко".

Фото широко разошлись по Сети и стали предметом живого обсуждения. Ксения Собчак в Телеграме назвала их "блестящим приветом из глубин нулевых".

Александр Фельдман

Генералы песчаных карьеров, [*****].

И всё-таки – они неисправимы до мозга костей. Невероятно, как же всё это южнорусское ворьё обожает цыганское барокко. Штоб блестело и было БОХАТО. Штоб холопы завидовали, облизывались и причмокивали. И мечтали о таком же — собственно, на этой ментальности у них там всё и держится: выбиться в люди, хапнуть и, как говорится, ПОЖИТЬ как кум королю, сват министру...

Раб, который стал царём, тьфу.

Алхас Абгаджава

Бородатый советский анекдот. У директора гастронома в одной из южных республик было в доме три туалета и в каждом разные унитазы – хрустальный, серебряный и золотой. Но когда к нему пришло ОБХСС, он обделался прямо в прихожей.

Навеяло новостью о начальнике Ставропольского ГИБДД. Ну простите...

Кирилл Шулика

Как-то Фаина Раневская крейсером шла по коридору санатория ЦК. Мимо прошли две дамы вида жен членов ЦК, а навстречу горничная. Когда дамы скрылись, горничная говорит Раневской: "Фаина Георгиевна, представляете, они делают аа в биде".

Григорий Нехорошев

Шуточки по поводу золотого унитаза уважаемого полковника со Ставрополья говорят о том, что во время учебы в ВУЗе СССР никто так и не прочитал обязательную к прочтению статью В. И. Ленина "О значении золота теперь и после полной победы социализма".

Там есть такие вот пророческие слова:

"Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира".

Так что уважаемый полковник – настоящий ленинец, свято хранящий заветы вождя мирового пролетариата!

Такими гордиться нужно!

Максим Сатановский

Чо все [докопались] до этого ставропольского гаишника? Человек в родной город инвестировал – не в НАТО

В Сети пытаются понять, почему золотой унитаз (или хотя бы туалетный ершик) стал таким повсеместным символом "жизненного успеха".

Елена Романова

В Ставрополе свинтили главу краевого ГИБДД, и в сеть ушли очередные шедевры средне-коррупционного барокко... Роспись, хрустальные люстры, мебель а ля Версаль, но главное - золотые унитазы. Ну или отделка "под золото"... Я понять не могу: вот он садится голой жопой на этот золотой стульчак – и что происходит? Я понимаю радость от дорогих матрасов, египетских простыней, шелковых ковров, чашек императорского фарфора. Но что испытывает человек, прикасаясь жопой к золоту – кто-нибудь может пояснить? От этого он перестаёт быть воришкой средней руки, шестерящим между ворами покрупнее, и становится Людовиком 16-ым? А все остальное время как?

Андрей Окнеродис

Наградной золотой унитаз выдаётся на слёте почётных коррупционеров

Наградной золотой унитаз выдаётся на слёте почётных коррупционеров за выдающиеся показатели в сфере стяжательства, распила, вымогательства и лихого освоения бюджетных средств. Хочешь – не хочешь, а нужно ставить, если отличился. Таков тайный закон росгосвора.

Максим Трудолюбов

Что должно быть в голове у человека? Речь не о том, что дворцы Шереметевых были "лучше". Они ведь в основном просто следовали последней моде. Как ни странно это звучит сейчас, эти люди были впередсмотрящими, хотели ухватить настоящее и даже будущее – ну как они его понимали.

А тут – что в случае с дворцом в Геленджике, что с этим "золотым домом" ставропольского гибддешного царя (одним из многих, конечно) мы имеем дело с ориентацией на прошлое, но такое совершенно придуманное, никогда не существовавшее. Это как бы “традиционные ценности”. Вот как они своей свободой пользуются и как понимают традиционные ценности – синий бильярд, золоченая лепнина на кухне, символ "удавшейся жизни".

Их же собственные дети будут стыдиться этих золотых узоров

У меня сложное отношение к аристократам досоветской России и мне больно осознавать гигантский провал, который был между предельно утилитарным жилищем бедного крестьянина (какими были большинство) и предельно показным жилищем графа (какими были абсолютное меньшинство). Но дворцы все-таки стали памятниками – в них теперь музеи. А чем будут нынешние достижения нынешней элиты? Их же собственные дети будут стыдиться этих золотых узоров.

Я тут читал замечательную книжку Леонарда Тыдмана "Изба, дом, дворец" – всем рекомендую. Книжка эта – по сути, история русского досоветского образа жизни, рассказанная через устройство дома – от крестьянской избы до царского дворца. Хорошо как противоядие

Ксения Лученко

А я вот не могу не думать о том, как же этот мужик был по-детски счастлив, когда всё это построилось! Это же воплощение мечты, сказки! Ни за какой ценой не постоял, неизвестно что делал, чтоб вот такое – виньетки, позолота, кровать за миллион, бархат, лестницы! Он же правда не видит разницы между этим и Версалем. Да и зачем ему Версаль? Когда можно лучше!

Андрей Игнатьев

Во дворце эмира в Дубаи полы тоже мраморные, а вентиляционные решётки из золота, это очень удобно: пыль с мраморного пола сдувает сквозняком, не надо подметать, а фурнитуру из золота не надо чистить

Кристина Потупчик

К семиотике сегодняшних "золотых унитазов". Считается, что первым владельцем этого необычного предмета был король Франции Людовик XIV. Золотом украшал практически все, что его окружало, но унитаз Людовика не был выполнен из золота полностью, он был фарфоровым с позолотой и инкрустирован драгоценными камнями.

В 2012 году украинская оппозиция установила золотой унитаз возле здания "Нафтогаза" в Киеве как символ коррупции, произвола и беспредела, в данном случае, руководителей "Нафтогаза". Через два года, в начале 2014-го, унитаз якобы всплыл в захваченной резиденции Януковича. На самом деле это был классический случай постправды. Янукович был слишком похож на человека, который действительно пользуется золотым унитазом. Кстати, как и Эрдоган, которого обвинили во владении таким же предметом. У Эрдогана и Януковича не было золотых унитазов (у последнего нашли в резиденции подарок – позолоченный пресс-папье в виде батона, который потом кто-то украл).

Нездоровый интерес к мерцающему фекальному "трону" и стремление его украсить связано в психоанализе с господством "анального либидо", когда человек отождествляет себя с тем, что он испускает из себя, то есть, проецируя себя вовне, он ощущает себя объектом и затем идентифицируется с тем объектом, который только что произвел. Франкл писал, что золото, чистый материал, делает людей богатыми и уважаемыми, и, следовательно, богатые чисты, но, с другой стороны, золото, которым обладают богатые, символизирует грязь и непристойность. В 1908 году Фрейд писал: "Известно, что золото, которым дьявол награждает своих любимцев, после его исчезновения превращается в экскременты, а дьявол, без сомнения, есть не что иное, как персонификация вытесненной бессознательной инстинктивной сущности". В популярных толкованиях сновидений фекалии всегда олицетворяют богатство, и во всех языках существуют метафоры, подразумевающие это тождество ("у него денег как грязи").

Ну, и тут сразу вспомним, что "ночное золото" дало название золотарям, очень важной, хотя и совершенно не престижной профессии ассенизаторов. [...]

Золотые унитазы стали универсальным символом избыточности не только в политическом контексте, но и в арт-среде.

Но я всё-таки думаю, что в нашем конкретном случае работает какой-то бессознательный мещанский механизм, чем высокий анальный вау-фактор. Есть место для рассуждений, короче.

Начальник ставропольского ГИБДД стал героем многочисленных мемов.

В тот же день богатейший человек планеты Земля, владелец компании Amazon Джефф Безос, полетел в космос на собственном космическом корабле, что заставило многих задуматься о том, на что, кроме золотых унитазов, могли бы тратить деньги российские чиновники.

Сравнивать Безоса и Сафонова, впрочем, не стоит хотя бы потому, что у первого деньги все же не краденые – даже если тратить коррупционные деньги со вкусом, хорошего в этом мало, отмечают некоторые комментаторы.

Александр Кынев

Не понимаю, что все возмущаются золотыми унитазами ставропольского гаишника. Плохо то, что воруют, а кто что покупает, мне все равно. Вкусы разные, можно подумать, у осуждающих вкус есть. Пусть расцветают все цветы. Также не понимал всеобщего возмущения по поводу Дани Милохина, чьих то костюмов и т.д. Человек живёт так, как считает нужным и имеет на это право, лишь бы чувствовал себя счастливым. Главное, не мешать жить другим, не воровать и не совершать иных преступлений. А за вкусы осуждать нельзя.

Ps был бы ставропольский гаишник большим эстетом, построил бы дом по проекту Заха Хадид, перестал бы быть вором от этого ?

Максим Дбар

Все как-то переживают по поводу золотого унитаза и цыганского барокко в доме ставропольского гаишника

Но вот у Пескова очень стильный дом за [сворованные] сколько-то миллионов долларов. Так лучше?

В то же время оппозиционные комментаторы задаются вопросом, почему "под раздачу" попал именно этот коррупционер.

Иван Преображенский

Кто-то уже написал, за что реально взяли ставропольского гаишника с его золотым унитазом? Ну брать же можно каждого первого. Хоть ставропольского, хоть из любого другого региона.

Так почему взяли именно этого? Перестал делиться с Колокольцевым? Помог расследования по Колокольцеву (невольно)? Перешел дорогу местному главе фсб/СК/администрации/прокуроратуры/еще кому-то?

С кем-то еще что-то не поделил? Расскажите, кто в курсе.

Николай Травкин

Жил-был глава ГИБДД Ставрополья. Работал в меру сил, среди коллег в других регионах прытью не выделялся, но и в отстающих не числился. И, вдруг, Александру Ивановичу Бастрыкину докладывают, что у этого главы ГИБДД Ставрополья в домике стоит золотой унитаз.

Тут все возбудились незнамо как. Это что же в Ставрополье творится? Если у главы ГИБДД золотой унитаз, то начальник МВД Ставропольского края и губернатор справляют нужду в платиновый унитаз, что ли?!

В общем, главу ГУ МВД Ставрополья уволили после скандала с золотым унитазом…

Ну, а на домик главы ГИБДД никто, включая ведомство Александра Ивановича Бастрыкина, и внимания годами не обращал. Что в этом домике особенного? У нас в России все начальники ГИБДД в таких домиках живут… Но золотой унитаз это уж слишком…

Многие комментаторы приходят к неизбежному выводу, что все это – не более чем предвыборное шоу.

Рустем Адагамов

я думаю, просто показательная акция перед выборами. "мы боремся с коррупцией".

Михаил Соколов

Очередной предвыборный трюк. К каждому голосованию мафия сдает кучку "оборотней в погонах".

Илья Шуманов

Показывают по телевизору золотой унитаз случайно выбранного генерал-полицмейстера Ставропольской губернии. За восемь недель до выборов. Роскошный ватерклозет должен сформировать у обывателя устойчивое ощущение непримиримости государственной борьбы с коррупцией. Федеральных чиновников в эту избирательную кампанию трогать не разрешают. А вот главу какого-нибудь сельского поселения будут в клетке возить по стране, рассказывая сколько тот украл ассигнаций. Практически добрались до мышей.