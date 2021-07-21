Сторонникам Навального продлили аресты, Кире Ярмыш - на полгода 

Преображенский суд Москвы продлил домашние аресты трём обвиняемым по так называемому "санитарному делу".

При этом если бывшему координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому аресты продлены на три месяца, то пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш - на шесть, до 6 января следующего года. Чем мотивированно такое решение - не сообщается.