В паспортах РФ штампы о браке и детях можно будет ставить по желанию 

Штампы о регистрации брака и наличии детей граждане России смогут ставить в свои паспорта по желанию. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Ранее эти отметки в паспортах были обязательными. Теперь обязательными остаются только штампы о прописке и воинской обязанности.

Вместе с тем в среду международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила, что в России за первые пять месяцев текущего года развелись более 251 тысячи супружеских пар, что является рекордным показателем за последние семь лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число разводов выросло почти вдвое - на 44%. В тройке лидеров среди регионов по этому показателю - Ингушетия, Чечня и Дагестан.