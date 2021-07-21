В Польше по запросу России задержан правозащитник Евгений Хасоев 

Власти Польши задержали по запросу России бурятского правозащитника Евгения Хасоева, занимавшегося делами пострадавших от полицейского насилия. Задержанного поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Выдавать его российскими властям, или нет, будет решать суд.

Евгений Хасоев – руководитель бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток". 8 февраля он был задержан во время суда над одним из участников акций протеста 23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. У правозащитника возник конфликт с судебным приставом.

По версии следствия, Хасоев угрожал приставу расправой, достав при этом из кармана складной нож. Правозащитник же утверждает, что никому не угрожал, а на конфликт его спровоцировал пристав.