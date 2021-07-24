Спортсмены из России завоевали первую медаль на Олимпиаде

Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Это первая медаль команды на турнире.
Галашина лидировала перед последним выстрелом, но он стал худшим в её серии, и она уступила лидерство китаянке Цянь Ян, поставившей олимпийский рекорд. Бронзовую награду получила швейцарка Нина Кристен.
24-летняя Галашина до этого не выигрывала награды в индивидуальной стрельбе на международных турнирах, она чемпионка Европы в смешанной команде и бронзовый призёр командной стрельбы среди юниоров.
По состоянию на утро субботы Китай лидирует в медальном зачете с двумя первыми золотыми медалями, третье золото дня — у Ирана.
- Российские спортсмены на турнире представляют сборную Олимпийского комитета страны. Россия дисквалифицирована с международных соревнований до конца 2022 года. Вместо национального флага спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета, вместо гимна в случае побед будет играть фрагмент из концерта Чайковского.
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