Спортсмены из России завоевали первую медаль на Олимпиаде

Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Это первая медаль команды на турнире.

Галашина лидировала перед последним выстрелом, но он стал худшим в её серии, и она уступила лидерство китаянке Цянь Ян, поставившей олимпийский рекорд. Бронзовую награду получила швейцарка Нина Кристен.

24-летняя Галашина до этого не выигрывала награды в индивидуальной стрельбе на международных турнирах, она чемпионка Европы в смешанной команде и бронзовый призёр командной стрельбы среди юниоров.

По состоянию на утро субботы Китай лидирует в медальном зачете с двумя первыми золотыми медалями, третье золото дня — у Ирана.