В России суды оправдывают полицейских в 12 раз чаще, чем обычных граждан 

За прошлый год российские суды оправдывали полицейских в 12 раз чаще, чем обычных граждан, следует из материала телеканала "Дождь", журналисты которого изучили документы судебного департамента при Верховном суде за последние 10 лет.

В среднем за это время доля оправдательных приговоров не превышает одного процента от рассмотренных дел, но у полицейских она в некоторые годы достигала 7-8 процентов.

При этом, как рассказали источники журналистов в правоохранительных органах, многие дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции вовсе не доходят до суда. Правозащитник Дмитрий Егошин, занимающийся, в частности, помощью жертвам полицейского насилия, оценивает количество таких дел в 70-80 процентов от общего числа.

В исследовании "Дождя" отмечается, что превышение должностных полномочий всё равно остаётся самым распространённым преступлением среди сотрудников правоохранительных органов, однако около половины всех уголовных дел, заведённых по этой статье и дошедших до суда, заканчиваются для нарушителей лишь условными сроками.