Авиадиспетчер, посадивший самолёт с Протасевичем, бежал из Беларуси 

Авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске самолёт, на борту которого находился основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, бежал из Беларуси. По данным СМИ, Галегов тайно покинул страну вместе с семьёй ещё в начале июля, не сообщив никому из коллег о своих планах.

Сотрудники "Белаэронавигации", где работал диспетчер, подтвердили журналистам издания "Наша Нива", что Галегов резко исчез, отключив телефон и удалив свои страницы в соцсетях. В "Белаэронавигации" в свою очередь заявили, что Галегов взял в июне в отпуск, и что в компании "ничего не знают о его увольнении".

23 мая самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже оказалась ложной. По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, пилотам сообщили о "серьёзной угрозе" взрыва бомбы в том случае, если лайнер войдёт в воздушное пространство Литвы. При этом белорусские авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться самолёту в других странах Прибалтики или Польше, посадив его именно в Минске.

Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать находящихся на борту основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.

Ещё позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что задержанные дают признательные показания. Протасевич появился на экране белорусского государственного телевидения, где признался в организации массовых беспорядков, раскритиковал других оппозиционеров и заявил, что уважает Лукашенко. Родные и соратники Протасевича призвали игнорировать его слова, утверждая, что под арестом он подвергается насилию и давлению.

25 июня Протасевича и Сапегу перевели из следственного изолятора под домашний арест.