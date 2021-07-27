Судья Краснодарского краевого суда Василий Лобода запросил от Роскомнадзора объяснений, почему в России работает издание о ворах в законе и организованной преступности "Прайм Крайм". Об этом говорится на сайте суда, внимание на это обратила "Медиазона".

В тексте частного постановления судьи, Роскомнадзору предложено обратить внимание "на установленные в судебном заседании многочисленные факты злоупотреблений свободой массовой информации". Согласно законодательству, ведомство должно ответить на судебный запрос в течении месяца.

"Прайм крайм" — старейшее в России издание, регулярно освещающее жизнь организованной преступности и, в частности, воровской субкультуры. На сайте собрана база данных о большинстве известных ворах в законе постсоветского мира. Сотрудники МВД ранее ссылались на материалы с сайта, доказывая статус воров в законе у подозреваемых в уголовных делах о занятии высшего положения в преступной иерархии, напоминает "Медиазона".