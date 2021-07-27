Зеленский во второй раз за два года сменил главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главнокомандующего Вооружённых сил Украины генерал-майора Валерия Залужного, отправив в отставку генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

В пресс-службе Зеленского пояснили, что президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооружёнными силами, а вместо этого в последнее время он видел конфликты.

Теперь уже бывший главком ВСУ Хомчак стал известен после того, как в 2014 году, во время самой острой фазы вооружённого конфликта на востоке Украины, вывел подразделения украинской армии из окружения под Иловайском. На должность главкома ВСУ он был назначен в мае 2019 года. После сегодняшней отставки Зеленский, отметив патриотизм и профессионализм Хомчака, перевёл его на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Новый главком, 48-летний Валерий Залужный, до своего назначения командовал оперативными войсками "Север", ещё ранее, с 2018 по 2019 год, он был начальником Объединённого оперативного штаба ВСУ.