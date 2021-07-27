Четырёх жителей Минска арестовали за белые листки бумаги на окнах

Суд в Минске арестовал четырёх местных жителей на сроки от 13 до 28 суток за белые бумажные листы на окнах.

26-летнего Юрия Климошевского, 31-летнего Андрея Муравьёва, 32-летнего Дениса Куликова и 42-летнюю Майю Шатохину признали виновными в "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Согласно материалам дела, обвиняемые "путём размещения на окне одного белого листа бумаги выражали свои политические интересы".

Отмечается, что во время процесса над минчанами судья спросила о "смысловой нагрузке" белой бумаги. Обвиняемые ответили, что висевшие на окнах листики не выражали никаких политических взглядов.