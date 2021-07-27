Суд обязал "Новую газету" удалить мнение Леонида Гозмана о Russia Today

Арбитражный суд Москвы обязал "Новую газету" удалить материал Леонида Гозмана, в котором он рассказал о своих впечатлениях от участия в программе журналиста телеканала Russia Today Антона Красовского "Антонимы".

Суд признал порочащими телеканал и журналиста, а также несоответствующими действительности, фразы из статьи о недоверии Гозмана к RT, его мотивации к участию в программе, а также возмущение политика осведомленностью Красовского его телефонными переговорами.

Кроме решения об удалении материала, Гозман должен выплатить журналисту Красовскому 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Правозащитница Анастасия Буракова, участвовавшая в судебном заседании, назвала решение суда противоречащим Европейской Конвенции, Конституции Российской Федерации и здравому смыслу. "Невозможно доказать, что борщ вкусный, закат красивый, а Russia Today делают плохой и вредный контент - всё это субъективно для каждого человека", - отметила она, пообещав, что судебное решение будет обжаловано.