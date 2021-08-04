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live Атлас мира. "Смерть аятолле!" В Иране "водяные протесты" становятся чем-то большим

Атлас мира. "Смерть аятолле!" В Иране "водяные протесты" становятся чем-то большим
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Атлас мира. "Смерть аятолле!" В Иране "водяные протесты" становятся чем-то большим

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В Иране третью неделю нарастают очередные массовые протесты. Что происходит в Иране сегодня, насколько велики глубинный гнев и усталость народа от правящего режима, чем это все может закончиться и что это будет означать для внешнего мира – для Ближнего Востока, Запада, России? Наш собеседник - политолог-востоковед Михаил Магид.

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