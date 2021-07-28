Суд взыскал со сторонницы Навального 296 тысяч рублей в пользу полиции 

В Ярославле суд взыскал 296 тысяч рублей со сторонницы Алексея Навального Елены Лекиашвили по иску местной полиции.

Управление МВД требовало возместить своим сотрудникам выход на работу во время акции в поддержку оппозиционера, которая прошла в городе 23 января. Суд посчитал Лекиашвили организатором этой акции. Ранее её арестовывали на десять суток.

Отмечается, что изначально ярославское управление МВД требовало взыскать с Лекиашвили более полумиллиона рублей, однако затем ведомство сократило сумму иска почти вдвое, чтобы не раскрывать данные о сотрудниках двух подразделений. Оказалось, что информация о них составляет государственную тайну.