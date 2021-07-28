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Умер последний из ныне живших членов ГКЧП - Олег Бакланов 

Олег Бакланов (справа) в составе Государственного комитета по чрезвычайному положению, 19 августа 1991 года 

На 90-м году жизни скончался Олег Бакланов - последний из ныне живших членов ГКЧП, попытавшихся устроить в августе 1991-го года государственный переворот и отстранить от власти первого президента СССР Михаила Горбачёва.

В последние годы существования Советского Союза Бакланов занимал должность министра машиностроения и руководил ракетно-космической отраслью страны - в частности, курировал создание сверхтяжёлой ракеты "Энергия" и космического челнока "Буран". Кроме того, он был первым зампредом Совета обороны СССР.

После августовского путча 1991-го года Бакланова арестовали, обвинив в заговоре с целью захвата власти. В январе 1993-го года он, как и остальные члены ГКЧП, был амнистирован.

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