Путин обязал Мединского руководить историческим просвещением

Владимир Мединский займётся историческим просвещением. Указ о новом поручении известному деятелю российской политики в области культуры и образования подписал президент России Владимир Путин.

Популярность Мединскому принесла серия исторических исследований с собственными толкованиями русской истории. В 2012 году вышел в свет первый роман Мединского "Стена". Посвящённый событиям Смутного времени, роман был экранизирован, а спектакли по нему ставились в нескольких российских театрах.

Докторская степень политолога Владимира Мединского получила противоречивые отклики. Назначение Мединского в мае 2012 года министром культуры в правительстве Дмитрия Медведева повлекло полярные оценки. Его конфликты с директором Государственного архива РФ Сергеем Мироненко, режиссёром Виталием Манским, теоретиками искусства вызвали недоумение у части общества. Мединский обвинял своих оппонентов в "отрыве от реальной науки", в "некомпетентности". Мединский полемизировал и с Кириллом Серебренниковым, и с Константином Райкиным и другими известными и аториретными деятелями российской культуры.