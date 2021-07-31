Золотые медали Олимпиады завоевали российские саблистки

Саблистки из сборной Олимпийского комитета России стали чемпионками в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. В субботу, 31 июля, они одержали победу над соперницами из Франции.

Российские спортсменки Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая превзошли соперниц и Манон Брюне, Шарлотт Лембах, Сару Бальзе и Сесиль Берде со счетом 45:41.



В середине финала счет составлял 21:14 в пользу французских спортсменок. Переломить ход поединка удалось Ольге Никитиной, которая на восемь очков опередила Шарлотт Лембах.

За третье место в командном турнире соревновались спортсменки из Кореи и Италии. Победили кореянки со счётом 45:42. Именно саблистки из Южной Кореи были соперницами россиянок в полуфинале, встреча закончилась со счетом 45:26. В четвертьфинале россиянки со счетом 45:34 победили японок.

Золотая медаль командного соревнования – вторая для Софии Поздняковой, 26 июля она выиграла в личном поединке у Софьи Великой.

В общем медальном зачете Игр в Токио сборная Олимпийского комитета России занимает четвертое место, у нее 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Возглавляет рейтинг сборная Китая (21 золото, по 12 серебряных и бронзовых наград), на втором месте идет команда из Японии (17-4-8), а на третьем месте – США (16-17-12). Французская сборная занимает восьмую строчку рейтинга с 4 золотыми, 9 серебряными и 6 бронзовыми медалями.