"Наука против Прогресса". Блогеры о новом достижении Рогозина

21 июля 2021 года "Роскосмос" вывел на орбиту космический модуль "Наука", который должен был пристыковаться к российскому сегменту МКС, чтобы стать его лабораторией.

"Наука" стала первым за 11 лет российским космическим модулем, отправленным к МКС. У модуля долгая история. Впервые его планировалось запустить ещё в 2007 году, но запуск многократно откладывался из-за разных проблем. Не удивительно, что перед стартом многие нервничали. Но сам запуск прошёл хорошо.

Проблемы начались потом.

Честный Королёв

Модуль «Наука» может не долететь до МКС.

Информация обновляется.

Информация поступает противоречивая, но уже очевидно, что модуль «Наука» испытывает проблемы. Модуль может не подняться с опорной орбиты на расчетную, или не суметь произвести стыковку с МКС.

Известно, что один из датчиков модуля не зафиксировал выдвижение штанги антенны системы «Курс», которая нужна для сближения и стыковки модуля с МКС.

Кроме того, у модуля наблюдались проблемы с двигателями коррекции и сближения.

Из-за сложившейся ситуации Роскосмос перенёс на сутки (на 24 июля) отстыковку модуля «Пирс» от МКС. Именно его место должна занять «Наука».

При этом по сообщению из «Роскосмоса» оба проведённых на данный момент корректирующих манёвра модуля прошли успешно.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:

(24 июля 03:00) К сожалению, позитивных новостей нет. Отстыковку от МКС грузового корабля "Прогресс" с модулем "Пирс", на место которого планируется пристыковать модуль "Наука", перенесли еще на сутки. Теперь отстыковка намечена на воскресенье (25 июля). Это означает отсутствие гарантий, что модуль "Наука" сможет осуществить сближение и стыковку с МКС.

(24 июля 19:00) По сообщениям из «Роскосмоса» на модуле «Наука» заработали двигатели коррекции и сближения. С их помощью продолжилось поднятие и построение орбиты. Проведены два маневра. Следующие включения двигателей запланированы на 27 июля. Есть неофициальная информация о раскрытии антенны системы «Курс», что повышает шанс на стыковку с МКС в автоматическом режиме.

(25 июля 01:00) Дата отстыковки от российского сегмента МКС модуля «Пирс» с помощью транспортного корабля «Прогресс» в третий раз отложена на сутки и намечена на понедельник (26 июля). По плану отстыковка и затопление модуля «Пирс» в океане должна была произойти 23 июля.

Это говорит об отсутствии гарантий, что лабораторный модуль «Наука» сумеет достичь запланированной орбиты и пристыковаться к МКС на освободившийся стыковочный узел.

По информации «Ъ» очередной сдвиг сроков связан с переносом на 25 июля тестирования на модуле «Наука» системы автоматической стыковки «Курс».

Василий Мороз

«— Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?

— Доедет, — отвечал другой.

— А в Казань-то, я думаю, не доедет?

— В Казань не доедет, — отвечал другой.

Этим разговор и кончился»

Н. В. Гоголь

Может, и доедет. Это я про модуль «Наука».

Но за прошедшее с его старта время на нём отказали:

— датчик выдвижения штанги антенны системы «Курс», либо сама штанга;

— датчик ИКВ.

Уже глючит система управления движением и причаливанием.

Пока это всё не делает стыковку с МКС невозможной, но лететь ещё неделю.

Поэтому на всякий случай словарь путинского новояза уже пополняется сладеньким «вернуться на землю».

А ведь модуль доводили до ума четырнадцать лет!

В конце концов проблемы были преодолены и опасения не оправдались. "Наука" смогла добраться до МКС и пристыковаться к российскому модулю "Звезда".



Евгений Александрович Супер

ЕСТЬ СТЫКОВКА!

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль «Наука» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, сообщает «Роскосмос».

Интеграция модуля в состав МКС займет около года.

После его ввода в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Надежда Городничева

Смотрела трансляцию стыковки. Когда сквозь громкие голоса комментаторов услышала уверенный голос Владимира Алексеевича Соловьёва стало спокойнее!

А после стыковки расплакалась. Извините за лирическое отступление.

(Владимир Алексеевич Соловьёв - российский космонавт и конструктор, руководитель полётом российского сегмента МКС)

Борис Туртев

NASA поздравило российских коллег с успешной стыковкой модуля "Наука" с МКС

"Наука" ранее пристыковалась в автоматическом режиме к надирному узлу модуля "Звезда"

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поздравило российских коллег с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с Международной космической станцией (МКС).

"Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля", - заявил в четверг помощник директора NASA Роберт Кабана на брифинге для журналистов.

Ранее модуль "Наука" пристыковался в автоматическом режиме к надирному узлу модуля "Звезда" Международной космической станции.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Среди "патриотов" это стало поводом не только для торжества, но и для злорадства.

Ольга Путилина

Пока Джо Байден переживал, что у Путина ничего нет, кроме нефти и ядерных боеголовок, Роскосмос пристыковал новейший модуль "Наука" к МКС.

Евгений Чайкун

Однако, модуль "Наука" пристыковался к МКС. И тишина.... Это вам не Илон Маск!

Злорадство оказалось преждевременным. Пристыковавшись к МКС "Наука" внезапно самопроизвольно включила двигатели и начала разварачивать космическую станцию. Чтобы не допустить её неконтролируемого движения, пришлось включить двигатели сначала у российского модуля "Звезда", а затем и у пристыкованного к МКС грузового "Прогресса", которые пытались вращать МКС в обратную сторону. Успех был достигнут лишь частично.

Яков Константинович

Новости из космоса. Не шутка. Свежак.

Российский космический модуль "Наука" преподнесла сюрприз после успешной стыковки с МКС. Во время открытия люка у модуля самопроизвольно включились двигатели, что привело станцию в беспорядочное движение.

В МКС объявили ЧП и астронавты приготовился его покинуть.

NASA решило отложить запуск корабля Starliner к Международной космической станции после нештатной ситуации с российским модулем.

P.S. А незадолго до этого происшествия Илон Маск поздравил Дмитрия Рогозина с успешной пристыковкой к МКС многофункционального лабораторного модуля "Наука".

Александр Самохин

Олег Новицкий сообщил, что экипаж наблюдает и чувствует зажигания движков Науки. Хотя делать они этого не должны.

Станция хаотично меняет своё положение в пространстве и это пытаются исправлять зажиганиями двигателей Звезды.

Экипажу приказали закрыть заслонки иллюминаторов в модуле Купола. Операции по открытию люка также были приостановлены.

Хьюстон прогнозирует, что контроль над положением станции смогут восстановить через минут 20.



Глава управления полётов НАСА Зебулон Сковилль

Шла ожесточённая борьба между Мультифункциональным лабораторным модулем ["Наука"] и Сервисным модулем МКС ["Звезда"]. Судя по плечу момента, "Звезда" пришла на перестрелку с ножом. Отчёты о том, что МКС сдвинулась только на 45 градусов оказались преждевременными. Это была лишь первая информация от системы измерения и управления угловой ориентацией. Мы переходим к стойке на голове и "колесу". Олимпийские судьи были бы нами довольны.

Владимир Мальцев

Страсти улеглись, все успокоились, катастрофа вроде бы миновала, и теперь можно вкратце рассказать про погром, устроенный на МКС новым российским модулем "Наука" и примерный ущерб от его деятельности.

"Наука", как мы знаем, несмотря на сложности, долетела до МКС и пристыковалась, Роскосмос и Рогозин бросились всех, включая самих себя, поздравлять, но...

Но у "Науки" самостоятельно включились двигатели и начали придавать и "Науке", и всей МКС, естественно, непредсказуемые именения координат.



В некоторые моменты станцию разворачивало на 45 градусов от нормального положения, из-за потери настройки антенн пропадала связь с Хьюстоном. Земля объявила ситуацию "Авария на станции", при этом Роскосмос молчал и до сих пор молчит.

С целью компенсации момента от двигателей "Науки" были проведены неоднократные включения двигателей на модуле "Звезда" и на корабле "Прогресс".

С "Наукой" сражались почти час, пока она не сожрала ВЕСЬ свой запас топлива и не заглохла.

Можно себе представить, что не меньше топлива сожрали и "Звезда" с "Прогрессом", но их можно заправить. "Науку" заправить нельзя.

В результате кроме всего прочего был отменен запуск к МКС "Старлайнера" от Боинг, который должен быть выполнен сегодня, ракета снята со стартового стола. Это многомиллионный прямой ущерб.

А у специалистов американской части МКС теперь длиная и сложная задача - все бросить, и проверять узлы крепления солнечных батарей и узлы стыковки модулей. Потому что нештатные маневры для станции и ее узлов крайне опасны.

Вот и вся "Наука".

В конце концов вращение всё же удалось остановить, но для "Звезды" эта борьба не прошла бесследно. Вместо ожидаемого третьего спального места для российских космонавтов, они временно потеряли и первые два.

Илья Вайцман

Многострадальная "Звезда" после выходок самодеятельности "Науки", похоже, все-таки, окончательно разгерметизировалась (стыковка происходит к тому самому злосчастному промежуточному отсеку "Звезды", и его, возможно дополнительно повредило во время несанкционированного запуска двигателей "Науки"). В общем-то, этого и следовало ожидать.... Хорошо хоть не взрывная декомпрессия, и на том спасибо.

P.S. Я-то не понял сразу из-за чего наши к американцам попросились, а оно вон что.

Рустем Адагамов

Печальное последствие нештатного включения двигателей "Науки" — в переходной камере модуля "Звезда", где ранее заделывали трещину, новая утечка воздуха, давление упало почти в три раза по сравнению с мартом (до 154 мм рт.ст). Борьба двигательных установок двух модулей не прошла бесследно.

UPDATE: Дмитрий Рогозин: падение давления в отсеке "Звезды" не связано со стыковкой модуля "Наука". Гендиректор Роскосмоса пояснил, что снижение давления является прогнозируемым — ТАСС.

Валерий Савченко

Анекдот, когда прораб предупредил рабочих перед комиссией что бы не произошлой делайте вид что все запланировано. Кран упал, а рабочий поглядел на часы и говорит: - О, молодцы, точно в 4:17

Наступило время для злорадства противоположного лагеря.

Михаил Ходорковский

«Внезапно включившиеся двигатели российского модуля «Наука» развернули МКС на 45 градусов».

Слово «наука» иностранцы на МКС до этого не слышали, а вот слова ["БЛИН"] и ["КАПЕЦ"] после поломок унитазов и утечек воздуха из российского сегмента им уже хорошо знакомы.

Аркадий Бабченко

Четырнадцать лет Россия строила модуль "Наука" для МКС. Достроила. Пару дней назад, наконец, запустила.

Модуль "Наука", Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно. Но модуль "Наука", Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система "Курс".

После стыковки у модуля "Наука", Карл, нештатно включились двигатели.

Двигатели удалось выключить только после того, как они сожгли все топливо.

С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль «Звезда». А потом подключился и "Прогресс". Чтобы противостоять российской "Науке". Бессмысленной и беспощадной.

Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?

Тем более, что разгерметизацией дело не закончилось.

СерпомПо

Полёт рогозинского болта

Российское начальство сообщает об успехах в создании нового оружия. Все у нас «передовое», «не имеющее аналогов в мире».

Проверить эти заявления невозможно в силу секретности таких разработок.

Но есть способ, пролить свет на дутые успехи – оценить в технологическом секторе то, что доступно всеобщему вниманию, что спрятать невозможно.

Яркий пример – космический модуль «Наука». Простая, вроде бы, задача, решали не раз – запустить к МКС и пристыковать. Но, нет – не получилось.

Сегодня в добавление к неполадкам предыдущих дней добавилась еще одна проблема - после стыковки с «Наукой» давление в модуле «Звезда» упало до критической отметки. Создана совместная с НАСА рабочая группа.

Да и как не создать? Когда «при попытке перейти в новый сегмент станции навстречу космонавтам вылетел двухсантиметровый болт».

Везде, где заявления Путина и его подчиненных можно проверить фактами, одно и то же – недоделки, поломки, надувательство. От продажи вакцин за границу до космоса.

Владимир Александров

Стало известно, что из недавно пристыкованного к Международной космической станции модуля «Наука» вылетел болт — сообщил космонавт Олег Новицкий.

«Визуально всё было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели, как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», — заявил космонавт в ходе прямой трансляции NASA.

Сейчас экипаж МКС работает над продувкой топливных систем модуля, двигатели которого неожиданно включились уже после стыковки со станцией.

Вадим Лукашевич

"Наука" положила болт на МКС

Однако в конце концов большую часть проблем всё же удалось преодолеть.

Александр Якушечкин

Люки между модулем #Наука и МКС открыты!

Международная космическая станция и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — теперь единое целое. С минуты на минуту ожидаем переход нашего экипажа жилую зону приборно-герметичного отсека нового российского модуля.

Сегодня космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

Но осадок остался.

Эль Мюрид

Роскосмос отказался считать произошедшее с модулем "Наука" происшествием и уж тем более аварией, сославшись на некоторые нештатные ситуации, которые были быстро преодолены. Срабатывание двигателей модуля, которое могло привести к потере управляемости всей МКС, видимо, в рамках заявления Роскосмоса - будничная история.

В целом все идет по плану©. Россия опускается в технологическую катастрофу, и как обычно в таких случаях, первыми начинают выходить из строя наиболее развитые и высокотехнологичные системы. Единичные экземпляры чего-нибудь построить еще удается, но в серию новые образцы либо не идут, либо застревают на первых промышленных образцах. В этом смысле происшествие с "Наукой" вполне вписывается в идущую технологическую деградацию. Причем дальше - больше.

Дело здесь даже не в деньгах, хотя ими измерять происходящее проще всего. Проблема носит системный характер - сложная промышленность востребована сложной экономикой. Когда парадигма сформулирована на пещерном уровне - копаем нефть-газ, продаем, остальное покупаем - то зачем нужны технологии? Так, для престижу начальства разве что. Да и начальство само не очень-то понимает, что это и зачем. А потому ему можно впаривать любую туфту. Поэтому из руководства отраслей и исчезают профессионалы, а их место занимают случайные люди. Их задача - красиво рассказать руководству о достижениях. Сами достижения здесь - побочный и зачастую ненужный продукт. Кто лучше краснобая-журналиста расскажет о космических перспективах? Уж точно не космонавт. А потому в руководстве Роскосмоса космонавтов нет. Ну вот зачем они со своим птичьим языком?

Не так уж и давно Голливуд выпустил фильм "Гравитация" с Клуни и Баллок в главных ролях. Суть сюжета: русские что-то там такое на орбите начудили, и обломки этого чуда посносили последовательно и американский шаттл, и китайскую станцию, и российскую, и еще какие-то сооружения на орбите. Понятно, не без жертв. В определенном смысле фильм вполне вписывается в текущую повестку. Вчера кино почти стало реальной жизнью.

Евгений Ростовский

Рогозин должен написать новую песню по этому поводу.

Но у Рогозина другие планы