В России разрешили добычу животных из "Красной книги"

В России 1 августа вступил в силу закон, разрешающий добычу животных из "Красной книги" в целях мониторинга за ними, регулирования их численности и устранения угрозы массовых заболеваний.
Разрешение на добычу будет выдавать Росприроднадзор.
Против документа выступали зоозащитники. Они опасались, что в случае его принятия под видом научных исследований можно будет охотиться на животных, находящихся на грани исчезновения, и приводили в пример случай, когда охотничий клуб бывшего спецназовца ФСБ запрашивал "в интересах науки" разрешение на отстрел краснокнижных баранов.
Издание "Медиазона" отмечает, что петицию против принятия закона подписали более 170 тысяч человек.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.