Полиция отсудила у ярославского сторонника Навального 448 тыс. рублей 

Суд в Ярославле взыскал 448 тысяч рублей с экс‑главы штаба Алексея Навального по иску местной полиции.

Городское управление МВД требовало с Александра Смирнова компенсацию за работу своих сотрудников на акции в поддержку Навального, которая прошла в Ярославле 31 января, а также компенсацию за расходы на топливо для служебных автомобилей.

Ранее ярославский суд взыскал 296 тысяч рублей со сторонницы Алексея Навального Елены Лекиашвили по такому же иску местной полиции.

До этого региональные управления МВД подавали в суды на сторонников Навального в Омской, Челябинской, Кемеровской, Пензенской и Кировской областях.