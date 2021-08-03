Экс-начальник МВД, идущий в Думу от партии пенсионеров, купил квартиру за 58 млн

Бывший глава МВД Удмуртии Александр Первухин, который зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, купил квартиру в Москве за 58 миллионов рублей, обнаружило издание "МБХ медиа" в декларациях о доходах и имуществе кандидатов.



Согласно документам, источниками средств, на которые бывший полицейский начальник в июне прошлого года приобрёл недвижимость, были "дар" и "заём". При этом за последние три года Первухин вместе с супругой заработали чуть менее 20 миллионов рублей, а до этого глава удмуртского МВД ежегодно декларировал доход, не превышающий 2,2 миллиона рублей.

Накануне СМИ сообщили, что депутат Законодательного собрания Свердловской области от "Единой России" Илья Гаффнер задекларировал за 2020 год доход в ноль рублей. Чиновник отказался отвечать на вопрос журналистов, на какие деньги он живёт.

Ранее Гаффнер призвал россиян, которым не хватает денег, "поменьше питаться".