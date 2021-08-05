Отсидевший 18 лет за двойное убийство зарезал семью в Хакасии

В селе Джирим в Хакасии убита семья из пяти человек — муж, жена, их 20-летний сын, 7-летняя внучка и брат мужа. У всех обнаружены колото-резаные раны. Подозреваемый — местный житель, ранее отсидевший 18 лет за убийство двух женщин из того же села, рассказал редакции Сибирь.Реалии глава Ширинского района Сергей Зайцев.

Следственный комитет завёл уголовное дело об убийствах двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии (ст.105 УК РФ).

По словам Зайцева, 18 лет назад подозреваемый Фёдор Панов убил мать и дочь. Одну женщину он зарезал, вторую сжег в бане. Панов освободился в 2021 году и вернулся обратно в село. По имеющейся информации, после своего первого преступления на учете он не состоял.

"Конечно, он знал обе семьи - село маленькое, но был ли какой-то личный конфликт - мне неизвестно. Предполагается, что на алкогольной почве, был очень пьян. Его задержали местные, три парня (потому что райцентр в 50 километрах, полиция долго ехала после вызова), им пришлось его сбить на машине, а после скрутить. Он еще им угрожал, мол, ответите", - сообщил Зайцев.

Теперь, пишет ИА Хакасия, задержавшие подозреваемого в убийстве опасаются, что их привлекут к ответственности, хотя видимых травм Панов не получил.