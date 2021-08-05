МОК требует объяснений от Первого канала и "России", оскорбивших ЛГБТ  

Международный олимпийский комитет потребовал объяснений от Первого канала и телеканала "России 1", оскорбивших в своих эфирах ЛГБТ-спортсменов, принимающих участие в соревнованиях в Токио.

В заявлении МОК подчёркнуто, что на Олимпийских играх "нет места дискриминации", и что организация приветствует их разнообразие и инклюзивность.

Ранее в программах "Время покажет" на Первом канале и "60 минут" на телеканале "Россия 1" их участники оскорбили британского прыгуна в воду, открытого гея Тома Дейли, завоевавшего на Олимпиаде золотую медаль, и трансгендерную участницу соревнований по тяжёлой атлетике, новозеландку Лорел Хаббард.

В частности, депутат российской Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя участие в играх в Токио представителей ЛГБТ, использовал слова "мразь" и "гомики", член высшего совета партии "Единая Россия" и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой назвал их "извращенцами", а ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев, надев в эфире парик с двумя косичками, охарактеризовал трансгендеров как "психопатов", которых "надо лечить".