Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Месси ушёл из "Барселоны". Он провёл в клубе 21 год 

Лионель Месси 

Один из лучших нападающих в истории мирового футбола, аргентинец Лионель Месси, уходит из испанского клуба "Барселона", в котором он провёл 21 год - фактически всю свою профессиональную карьеру.

В июле у Месси закончился контракт. Руководство клуба объявило, что несмотря на обоюдное желание подписать новый договор, "это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий", связанных с нормами испанской футбольной лиги. "Официально оформить документ невозможно", - подчёркнуто в заявлении "Барселоны".

Издание Sports.ru отмечает, что уход 34-летнего нападающего из клуба произошёл "из-за финансовых проблем "Барселоны" и строгости испанской лиги", в правилах которой существует жёсткое финансовое регулирование: объём трат должен зависеть от заработков. В последние два года, то есть в период пандемии коронавируса, у каталонцев резко упали доходы, и если в прошлом сезоне "Барселона" тратила на зарплаты футболистов 671 миллион евро, то теперь клубу нужно ужаться до 383 миллионов.

Месси получал в команде, в которой выступает множество дорогостоящих мировых звёзд, более 90 миллионов евро в год. В прошлом году он возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Сообщается, что ради продолжения карьеры в "Барселоне" нападающий был готов пойти на двукратное понижение зарплаты, но в новых условиях клуб не смог потянуть и этого.

  • Лионель Месси попал в "Барселону" в 2000-м году, тогда ему было всего 13 лет. Через три года он дебютировал в основном составе команды. За свою клубную карьеру Месси провёл 520 игр, забив в них 474 гола. Десять раз в составе "Барселоны" он становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал кубок страны, и четырежды - главный клубный европейский футбольный турнир, Лигу Чемпионов УЕФА. Кроме того, Месси - обладатель бесчисленного количество личных призов, среди которых - "Золотой мяч", ежегодно вручаемый лучшему игроку мира. Выступая за "Барселону", Месси получал его шесть раз.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG