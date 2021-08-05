Месси ушёл из "Барселоны". Он провёл в клубе 21 год 

Один из лучших нападающих в истории мирового футбола, аргентинец Лионель Месси, уходит из испанского клуба "Барселона", в котором он провёл 21 год - фактически всю свою профессиональную карьеру.

В июле у Месси закончился контракт. Руководство клуба объявило, что несмотря на обоюдное желание подписать новый договор, "это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий", связанных с нормами испанской футбольной лиги. "Официально оформить документ невозможно", - подчёркнуто в заявлении "Барселоны".

Издание Sports.ru отмечает, что уход 34-летнего нападающего из клуба произошёл "из-за финансовых проблем "Барселоны" и строгости испанской лиги", в правилах которой существует жёсткое финансовое регулирование: объём трат должен зависеть от заработков. В последние два года, то есть в период пандемии коронавируса, у каталонцев резко упали доходы, и если в прошлом сезоне "Барселона" тратила на зарплаты футболистов 671 миллион евро, то теперь клубу нужно ужаться до 383 миллионов.

Месси получал в команде, в которой выступает множество дорогостоящих мировых звёзд, более 90 миллионов евро в год. В прошлом году он возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Сообщается, что ради продолжения карьеры в "Барселоне" нападающий был готов пойти на двукратное понижение зарплаты, но в новых условиях клуб не смог потянуть и этого.

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