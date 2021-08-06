Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвиш госпитализирован с травмой головы после атаки во время протеста против обязательной вакцинации медицинских работников от коронавируса нового типа. Предположительно, ему в голову попал камень, брошенный одним из участников протестного митинга. Об этом сообщает агентство Reuters.

Участники митинга собрались у здания парламента островного государства в четверг. Они бросали камни и бутылки с водой. Поводом для митинга стали планы правительства обязать большинство врачей вакцинироваться от COVID-19. На фотографии с места событий видно, как окровавленного Гонсалвиша уводят от протестующих. Он отвезён в соседнее государство Барбадос, чтобы там ему сделали МРТ.

74-летний Гонсалвиш, известный за левые убеждения прозвищем товарищ Ральф, руководит Сент-Винсентом и Гренадинами с 2001 года. Согласно официальной статистике, на островах зафиксированы 2298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, 12 человек умерли. Полностью вакцинированы 9 процентов населения.